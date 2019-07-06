基隆100親子獲邀看玩具總動員4 皮克斯燈光師里長媽現身勉勵

2019-07-06 17:05

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市謝清雲先生文教基金會今天下午招待100多名獲得獎學金的親子，免費欣賞新上映的電影「玩具總動員4」，大小朋友一邊吃爆米花、喝可樂，笑聲不斷。

「玩具總動員4」是皮克斯動畫工作室強檔大片，電影裡的燈光師許文晴是在地基隆囝仔，她曾參與過天外奇蹟、汽車總動員、超人特攻隊、可可夜總會等電影的拍攝，許文晴的媽媽正好是仁愛區虹橋里長李碧霞，也參與了今天的電影活動。

李碧霞說，女兒從小雖然有藝術天份但並非專業科班畢業，而是在醫院擔任社工時，發現動畫能讓病童重拾笑容，樂觀面對接受治療的挑戰，因此隻身前往美國從零開始學習，經過多年的奮鬥終於成為皮克斯的一員，雖然工作非常忙碌，但只要放長假文晴仍不忘回到台灣，分享自身經歷鼓勵在校學生。

謝清雲先生文教基金會董事長謝國樑說，進入暑假，希望小朋友能夠有個愉快的暑假生活，因此安排親子電影欣賞活動，希望來欣賞電影的大小朋友，都有個快樂又滿足的假日午後，基金會選這部片也是想用行動支持基隆之光。

謝國樑說，除了暑期電影欣賞活動，目前也正開始受理國中、小學生獎學金的申請，只要符合申請資格的學生，即日起到7月12日止，都可至基隆二信合作社各營業廳索取及送交申請書，基金會將於7月底通知獲獎學生，相關辦法及獲獎名單也將公佈在合作社臉書官方粉絲頁，歡迎符合資格的學生把握機會提出申請。

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