墾管處人事大搬風 副處長許亞儒真除升處長 誰接手引矚目

2019-07-06 00:22

［記者陳彥廷／屏東報導］國內旅遊盛地墾丁國家公園的管理處，今天舉行新任處長布達典禮，由現任代理處長許亞儒真除，由於目前仍不確定副處長人選，到底內陞還外補，引發關注。

墾丁雖然近年遊客人數下滑，但今年已有回溫，而墾管處除握有墾丁國家公園計畫的通盤檢討大權，還掌握建管權，國家公園範圍內建築皆受其管轄。

該處直到去年12月25日才由副處長李登志陞任處長，終於斷絕外界對營建署「始終用外補帶領墾管處」的輿論詬病，更開啟國內首間國家公園管理處由處內員工從基層一路陞任到處長的先例，也是15年來層峰的大變動。

不過，李登志於今年6月5日屆齡退休，新任處長許亞儒於6月21日接獲派令調陞，從代理處長一職真除，今天舉辦布達典禮，由內政部營建署署長吳欣修親自主持布達典禮。

墾管處表示，處長許亞儒畢業於國立成功大學都市計畫系，取得碩士學位，歷經玉山國家公園管理處課長、臺灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場秘書、台中都會公園管理站主任、壽山國家自然公園籌備處主任、墾丁國家公園管理處副處長，由基層做起，學識豐富，經歷完整。

吳欣修則期許墾丁國家公園在許的帶領下隨時代持續成長、永續經營的服務事業，也勾勒美麗的願景－「人文傳承與自然生態並重的國家公園」、「永續經營的國家公園」、「全民的國家公園」、「國際化的國家公園」。

層峰才出現罕見變動，約半年又有新的異動，對許多墾管處甚至國家公園的元老員工而言可說是新鮮事，但今天並未宣布副處長人選，由於副處長須負擔公共媒體關係，在轄內人口眾多的墾丁由內陞還是外補，都引發諸多關注，若是內陞，人選僅秘書資歷14年的林欽旭，若由其陞任，則又牽動同樣10多年未曾有大變動的課長層級，但國家公園有「外補」的傳統因循，未來如何變化皆引人矚目。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法