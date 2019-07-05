館長怒槓吳宗憲 粉專1.3萬網友投票 99％力挺「他」！

2019-07-05 23:19

〔即時新聞／綜合報導〕館長「陳之漢」因點名批評綜藝天王吳宗憲「假愛台」、「賺人民幣」導致雙方槓上，近日也頻在臉書、直播中隔空交火。吳宗憲日前嗆館長「921捐多少」；館長則回應，他921時到現場救災，「整天用生命去挖屍體」。對此，有粉專為雙方發起投票，詢問「捐錢的吳宗憲」、「挖屍體救災的館長」，哪位更令人讚賞？結果館長獲得高達99%網友支持，結果相當懸殊。

吳宗憲3日開直播時，談到有人批評他是「假愛台」，「賺的是台灣人的錢，再飛去大陸（中國）賺大陸人的錢」，吳宗憲動怒回嗆，「他媽是白癡阿」、「一張嘴說得天花亂墜，真的是胡說八道，就是像你們這種咖嘛」。最後更嗆，「拿公益來比呀，921你捐多少」？對此，館長則在臉書回應，「921一天我只睡4小時，整天挖屍體用生命去挖，我們在隨時會崩塌的危樓下作業」。館長還說，現場用生命救難的人，絕對不會比捐錢的人付出少。

對此，粉專「不禮貌鄉民團」在今（5）日下午7時發起投票活動，詢問網友，是「捐錢的吳宗憲」還是「挖屍體救災的館長」更值得令人讚賞？結果投票活動開始不到5小時，就有1萬5000名網友參與，回應十分熱烈。

截至晚間11點00為止，1萬5000名網友中，僅有1%（不到200人）支持吳宗憲；有高達99%支持館長，結果十分懸殊。

網友也紛紛在貼文下方留言表示，「當然是救災的」、「我敬佩的不只是館長，更敬佩的是執勤救災的軍警消護」、「一個出錢，一個出力，都有幫助災民；但是個人不是很認同吳又把災民傷疤揭出來證明自我價值的作法」、「拿921來比真的很沒有同理心而且無恥」、「雙方都值得讚賞啦，但我不爽吳」、「挖大體會有一陣子心理創傷耶」。

不過也有許多網友說，「館長當時是工作，吳宗憲當時是當紅的公眾人物，兩個做的都是當時必須做的，沒什麼好比的」、「當時各有各的身份，大家都很辛苦，真的不需要比較」、「比這個的意義在哪？兩個都有付出都很棒，要看現在吧」、「其實都很棒，雖然我不喜歡吳，但他有作的好事我不能否定」、「其實也沒什麼好比的，有錢出錢有力出力」。

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