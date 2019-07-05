週六全台高溫悶熱 中南部嚴防豪大雨

2019-07-05 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕明天（6日）受到西南風持續影響，中南部地區降雨機率高，此外，各地中午前後天氣較悶熱，氣象局針對花蓮縣縱谷及臺東縣發布高溫黃色燈號，提醒民眾兩處在中午前後，溫度恐破36度以上。

中央氣象局預報，明天中南部地區降雨機率較高，有陣雨或雷雨，南部地區易有大雨或局部豪雨發生，北部地區及澎湖、金門、馬祖則可能有局部短暫陣雨或雷雨；其他地區中午前大致維持多雲的天氣，但午後應留意局部短暫雷陣雨，並且應防範局部大雨。

「天氣風險公司」指出，由於東亞鋒面盤據，這週在日本南方的九州和宮崎都出現超過累積將近千毫米的降雨，如果民眾要去日本或是長江流域附近，飛機非常容易受到延誤，要有所準備。

溫度方面，明天各地高溫大約30至34度，中午前後天氣較悶熱，而在花東縱谷及台東可能會有局部焚風發生的機率。

紫外線方面，明天宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及澎湖縣、金門縣、連江縣達「過量級」；高雄市達「中量級」；其他縣市均達「高量級」。

空氣品質方面，明天北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及離島地區均以「良好」等級為主。

氣象局也提醒，明天中部以北、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及馬祖、澎湖易有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部、恆春半島及澎湖沿海地區有長浪發生的機率，請民眾到海邊活動時注意安全。

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