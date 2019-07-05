幫家裡還債高麗菜果腹…夜校女拚上台科大 獲總統教育獎

2019-07-05 21:54

〔記者吳柏軒／台北報導〕「我已經堅定目標，任何狀況都影響不了我！」今年18歲的新竹高工夜校生葉麗娟家境困頓，必須半工半讀幫忙還債，還經歷父親家暴、祖母重病，麗娟仍堅定信念奪下全國技藝競賽工科賽冠軍，如今申請上台灣科技大學，還成為總統教育獎得主，未來已不再迷失，將努力實踐夢想。

葉麗娟說，父親是水泥工、母親是清潔工，她國中時遭遇經濟困頓，那時最怕債主上門的電鈴與敲門聲，國中時期曾打黑工，畢業後選擇高職夜校半工半讀，在超商工作幫家中還債，為了省錢常吃超商報廢品果腹，也曾趁高麗菜便宜時作為三餐主食，但她笑稱：「其實那時候有點營養不良。」

高職實習課上，新竹高工教師賴柏諺察覺，葉麗娟具有強烈學習特質，想推薦她培訓為技職選手，賴柏諺深入探詢，才發現麗娟家境困頓，身處高風險家庭，父親收入與情緒都不穩定，僅靠母親打零工養家，但麗娟不向命運低頭，更用正向樂觀態度面對困境，積極努力練習技職類競賽，力拚機械製圖，終於在去年11月奪下全國中等學校技藝競賽的工科賽冠軍。

葉麗娟回憶，當初受到老師激勵，因而堅定學習目標，也因此辭掉打工，專注投入技職培訓，練習期間，碰到奶奶重病住院，她帶著圖去醫院複習；而父親很愛我們，但失意與失業，家中喝酒會暴力相向，自己與母親便一起躲到便利商店過夜，當下也隨身帶著書讀，但任何情況已影響不了自己追逐夢想目標。

葉麗娟說，如今已考上台科大機械工程系，未來想出國，增廣見聞、增進實力，找工作減輕母親負擔，將努力學習英文，爭取全額獎學金，也感謝在人生途中被老師拉了一把，也盼當老師，幫助更多像自己一樣的人。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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