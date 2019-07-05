這裡專養蚊子蟑螂！ 卻是台灣除蟲產業隱形冠軍

2019-07-05 18:35

［記者洪美秀／新竹報導］登革熱疫情在南部發燒，而市面上知名的滅蚊高手鱷魚牌電蚊香原來是出自新竹市香山區！市長林智堅日前到鱷魚蚊香的蚊子實驗養殖屋參觀，才得知中台興化學工業就是製作家喻戶曉的「鱷魚牌電蚊香」，可說是竹市隱形產業冠軍，最近更與年輕新創品牌合作，推出隨身防蚊卡、除蟑除蚊噴霧，繼續傳承已一甲子的滅蚊產業。

市府產發處表示，中台興化學工業在1957年創立，以鱷魚牌蚊香、必安住系列產品打出名號，創辦人是盧文枝，在早期台灣生活環境衛生條件不佳年代，民眾多燒草防蚊，但有火災風險，於是盧文枝投入研發環境衛生用藥，推出蚊香與殺蟲劑，除防治蚊蠅達到效果，也讓台灣生活品質大幅提升。

如今中台興化學工業已交由二代、三代經營，董事長盧國棟是創辦人盧文枝之子，對從小跟爸爸推廣蚊香，也示範噴殺蟲劑殺蚊，也透露會取「鱷魚牌」名字是因民眾普遍對鱷魚都有兇猛的印象，因此以鱷魚代表「除蟲必死」的品牌形象，並以當年父親研發的第一代噴霧除蚊劑，以peace為諧音的「必死」殺蟲劑，是全台少數僅存的早期產品。

在二、三代團隊的努力下，中台興除噴霧式產品的開發，今年也推出復刻版的古早味的「花之鄉花露水」，以不再生產的明星花露水成分重製，讓習慣花露水的叔叔阿姨還是能購得這罐「古早味」。

同時也UNIPAPA設計新創團隊合作，打造外觀新潮的除蟑、除蚊噴霧，以及防蚊卡、補蟑盒等產品，讓鱷魚牌流傳一甲子的傳統配方，成為新創的防蚊產品。

林智堅等人也參觀未對外公開過的的昆蟲養殖及研究室，養殖室內飼養不同品種的蚊子與蟑螂，模擬台灣的氣候環境與濕度，投藥觀察昆蟲是否產生抗藥性用以實測產品藥效，以便隨時調整配方，這些都展現傳統產品的研發創新精神。

林智堅說，中台興化工的建築雖已超過50年，卻井然有序，倉儲空間中的動線也讓人感受到企業的嚴謹，包括家戶必備的噴霧式產品等生產線，有清楚的包裝生產流程和全自動化的填充裝罐，都展現高效率的現代化製程。

盧國棟說，中台興化工的除蟲產品都以環境保護為優先，且以超過環保署的檢驗標準進行檢測研發，因此，團隊持續研發能有效消滅害蟲又不傷害環境的產品，希望達到改善環境的目標。

林智堅說，鱷魚牌蚊香是台灣人家喻戶曉的產品，更是每戶家中必備良伴，而生產製造的中台興化學工業也在竹市走過一甲子，這樣的「硬底子」的老字號，是城市最珍貴的資產，他已邀請中台興化工參與明年竹市主辦的台灣設計展，透過創新、實用具設計感的新產品包裝與市府合作，讓更多人知道改善台灣環境衛生的一大功臣鱷魚牌產品就源自新竹市。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法