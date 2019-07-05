棄餐飲改種田 青農有機紅龍果全年可採收

2019-07-05 14:14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕原從事餐飲業的屏東縣內埔鄉青農黃羽民，6年前辭去工作返鄉務農，在父母親調教下種植有機紅龍果，草生栽培、注重修剪枝條並分散產期，價格穩定，在紅龍果盛產時，殺出一片藍海。

35歲的黃羽民在人稱「紅龍果教母」的母親劉雪霞教導下，對於紅龍果的管理及技術已逐漸能獨當一面，他說，母親在紅龍果界擁有盛名，而他回來承接事業難免有壓力，但他很清楚長輩建立的基礎，不但要承襲而且更要擴展。

他說，老家原種4分多地紅龍果，因建立品牌有穩定通路，經常賣到缺貨，5年前承購一塊大約1.2公頃的檳榔園，全部砍除改種紅龍果，國人很喜歡吃紅龍果，安全衛生格外要注意，因此特別申請有機驗證。

紅龍果雖然較一般作物好管理，但還是有病蟲害問題，所以他注重樹體健康狀態，施用有機肥並用草生方式管理，最辛苦的事是每天都要背割草機除草，但草生栽培是維護肥力最好的方法，而且割下來的草還能當肥料養份。

果園分成6個區塊，產期調節分批採收，錯開夏季盛收期，讓產量平穩，並調整到年節前採收上市，且一株僅留4至5粒果，其餘花或小果都摘除，這樣留下來的才是最完美果實，加上冬天燈照，全年都可採收到碩大的紅龍果。

目前他的果園以大紅品種為主，並陸續開發出雙色及其他適合發展的新品種，全家人合力經營的品牌「ㄚ霞紅龍果」曾創下拍賣價每公斤460元的高價，以宅配及運銷等通路為主，堪稱智慧務農。

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