直擊空服員陸續取回三寶 工會被問領取數字「已讀不回」

2019-07-05 13:32

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市空服員職業工會自昨天中午後，就再無更新取回三寶（員工證、台胞證及護照）人數，對於長榮航空聲稱，已有400多人取回三寶，再加上想返回公司服勤的人數共有600多人；對此，桃園市空服員職業工會會員代表林銥覲中午受訪反駁，公司所稱數據不實，是浮報，強調工會持有的三寶數仍相當多，並表示，目前工會並無公布取回三寶人數的規劃。

截至昨天中午前，桃空職工副秘書長周聖凱指出，空服員取回的三寶數為113份，工會仍掌握逾2200份，然而工會原定昨傍晚要更新領取三寶人數，卻又臨時改口暫不公布；不過，記者昨天傍晚前往工會發放三寶的南崁多加教會觀察，陸續至少有10餘名空服員取回三寶。

今天有媒體在工會群組詢問最新領取三寶數字，被工會「已讀不回」，連記者致電工會秘書長鄭雅菱、副秘書長周聖凱都是無人接聽；經致電給林銥覲詢問最新三寶領取人數，林銥覲多次強調，工會目前不會提供領取三寶人數，且公司所稱數據是不實，是浮報。

另方面，工會今天號召罷工空服員及其親友約50人，背起寫著「反威權、爭尊嚴」等字樣的紙板，並帶著象徵長榮航空資方橫行霸道的「紅色大螃蟹」，於清晨5點半，眾人在南崁罷工棚齊喊「長榮航橫行、空服員苦行」口號，並在唱完《島嶼天光》後，一行人從南崁罷工棚出發，展開苦行活動，目前苦行隊伍已到新北市三猿廣場接受媒體訪問。

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