北橫旅遊節13日登場 甫結婚新人可免費高空彈跳

2019-07-05 12:02

［記者謝武雄／桃園報導］配合拉拉山水蜜桃盛產期，桃市府規劃「北橫探險節」，從下週六起連續兩個週末、日都有精彩活動，有溯溪、高空彈跳等年輕人最喜歡活動，另外活動也結合10家北橫民宿、旅館業者共同推出優惠方案，市長鄭文燦今天於記者會中除試玩套木馬、推小米酒等遊戲外，也歡迎民眾上山遊玩兼品嚐新鮮水蜜桃。

值得一提的是，高空彈跳活動推出10組免費「雙人冒險婚紗照高空彈跳體驗」活動，將於5日下午1時開放活動官網報名，凡今年完成結婚登記新人，都有資格參加。

今年北橫探險節分成兩個週末、日於北橫舉辦，其中第1週為13、14日將於角板山舉辦適合親子共遊的「部落很忙」主題闖關活動，邀請大小玩家們挑戰套木馬、推小米酒等遊戲，另外於小烏來戲水區則推出「湧入前線」活動，民眾可以在盛夏享受北橫清澈、透心涼溪水及水上活動。

第2週20、21日將於小烏來宇內溪推出的「溯溪之旅」由於宇內溪地形多變，溯溪者滑降下水並步行到小烏來瀑布下方，從不同角度窺探北橫面貌，而在巴陵吊橋則有「高空彈跳」活動，讓民眾體驗37公尺高度一躍而下的極限運動感官刺激。

此外，4個週末、日假期還有四梯次「小小跑酷營」活動，由專業教練教導最流行的「跑酷」基本動作；13日還企劃北橫嗄拉賀溫泉「秘境探索」之旅，中午還安排泰雅美食享用。

另外台灣好行小烏來線（假日行駛），從桃園高鐵站出發，途中只停靠大江購物中心、原住民文化會館、大溪和平老街、大溪、大溪靈寢、慈湖，13日晚間在上巴陵停車場舉辦水蜜桃揺滾之夜；意者可至2019北橫探險節報名並查詢相關資訊。

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