校園高壓變電箱危機重重 台電允諾「浮出」地面

2019-07-05 11:40

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市漢口國中地下室設有台電高壓變電箱，但建物老舊，天花板鋼筋裸露，雨天漏水、積水，校方憂心忡忡。立委張廖萬堅邀集相關單位會勘，他今（5日）說，會儘速爭取中央補助修建，台電也同意變電箱遷到校園一樓，還給師生安全的學習環境。

市議員林祈烽說，漢口國中行政大樓已有27年歷史，地下室裝設了一組台電的高壓變電箱，提供校方和社區用電，但建物老舊，天花板鋼筋裸露，雨天就會造成地下室漏水，長年下來，滲露的雨水甚至還結晶成白色的鐘乳石狀態，損壞情形相當嚴重。

張廖萬堅邀集林祈烽、台電和市府教育局到場會勘，校長張秋桂表示，擔心天花板塌陷，已先變更行經上方的垃圾車進出動線，並計畫遷移變電箱及補強裸露的天花板，但廠商表示無法逕自處理，應請台電遷移，因而趕緊向市府呈報，希望能儘速解決問題。

張廖萬堅一行人看到天花板鋼筋嚴重裸露，都相當吃驚，台電人員當場答應將變電箱遷移到一樓角落，並設鐵圍籬。張廖萬堅說，將協助市府向中央爭取補助經費，趕緊讓學校完成建物修繕補強，並請台電儘速遷移高壓變電箱，力求相關施工同時完成。

林祈烽表示，會配合張廖萬堅爭取中央的補助經費，督促教育局趕快完成校舍補強，務必做好校園安全設施，確保師生能在安全的校園中上課和活動，教育局也允諾將全力配合並協助處理。

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