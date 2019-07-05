醫病》薄薄2片 配戴正確可控制小孩近視度數「係金A」

2019-07-05 11:17

［記者黃美珠／竹縣報導］台灣是近視王國，近年很多家長流行給小朋友配戴「角膜塑型片」用以控制近視度數惡化。但是中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山提醒家長，配戴角膜塑型片雖然是一種可以有效控制近視度數的方法，但如果小朋友年紀太小、穩定性不佳，建議還是不宜配戴，以免造成眼睛的其他傷害。

陳瑩山說，角膜塑型片是一種利用硬式隱形眼鏡，讓人在晚上睡覺時配戴在眼睛角膜上，把角膜壓平後，暫時性改善近視度數的隱眼。早在20年前就引入來台，因為台灣是近視王國，所以很受家長重視，而用來幫助自家小孩控制近視度數避免惡化。

當年因材質問題，醫界擔心小朋友晚上入睡後會揉眼睛、或是不小心撞到、卡到，以致起先都不建議給小孩配戴。

直到近年材質不斷進步，國內配戴的小孩越來越多，他評估國內配戴者，10個有9個半是國小3年級到國中年紀的孩子、或是高中生。這跟國外都是成人，因應從事戶外運動而配戴的情況完全不一樣。

陳瑩山直言，最近這10年，經由追蹤評估配戴角膜塑型片孩童的近視度數，確實發現角膜的曲度在配戴這個塑型片後有變得更平坦，讓近視度數能有效控制的現象。

由於這種鏡片必須晚上睡前配戴、早上起床後摘下。臨床常碰到家長緊急帶著小朋友求診，原因不是起床後忘了拿掉鏡片就去上學，就是急著上學沒有對摘下的鏡片做好清潔和保養，第2個晚上直接戴上導致發炎和感染。甚至還有小孩直接用自來水沖洗鏡片發生角膜潰瘍！

因此醫界一般認為，小學4年級以上、穩定性佳，且有父母陪同聽取醫師詳細解說過的小朋友才適合配戴。

至於角膜塑型片到底要配戴多久？才能產生多久的「持續力」呢？

陳瑩山說，普通要配戴8個鐘頭，才能有6到8個小時不等、短暫減低近視甚至讓近視消失的「續航能力」。

此外，角膜的曲度不僅因人而異，同1人的雙眼也會因「眼」而異，所以配戴前一定要先經醫師診斷、確實驗光，量「眼」打造鏡片，就連配戴時左、右眼也不能弄混，這樣才能真正發揮其暫時降低近視度數的威力。

另外在配戴和取下方面，角膜塑型片雖然也是隱形眼鏡，但因它吸附角膜比較緊密，所以通常不採一般隱眼所用的「上下眼瞼擠壓法」取出，而需依賴吸棒幫忙。

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