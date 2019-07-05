連3年當飢餓30志工 資助童不畏逆境考取國立大學

2019-07-05 10:08

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣潮州高中應屆畢業生潘昱妡，從國小開始接受台灣世界展望會的協助，她的父親健康狀況不佳，與母親平時打零工、務農維持家計，懂事的潘昱妡，課業上積極學習，今年更完成自己的夢想，如願考取國立大學外語系。

儘管來自弱勢家庭，潘昱妡仍用積極、樂觀態度面對生活，對未來非常有規劃，上大學後她除了主修外語，也計畫輔修商科，希望將來進入外商公司，成為一名口譯人員；過去為了減少家中支出，她捨棄補習加強課業的機會，嚴格要求自己學習，並付出更多時間在課業上，爭取獎學金及世界展望會每學期的助學金補助，減輕父母的負擔，也讓兩位妹妹能無後顧之憂的安心上學。

潘昱妡也積極參與課外活動，從國二起開始參與飢餓30勇士大會師，並在高中期間連續擔任3屆志工小隊長。她表示，求學過程中，一直十分感謝資助人的資助和世界展望會的協助，讓家中經濟能稍微得到緩解，也讓她能安心投入課業並取得好成績，除學習之外，也透過參與飢餓30大會師，親身體驗其他國家的難民所承受的苦難，身為一名資助童，更懂得感恩、惜福，並希望未來也有能力去幫助其他孩童。

台灣世界展望會南區辦事處主任林惠君表示，台灣世界展望會透過「資助兒童計畫」幫助許多像小妡這樣優秀且積極進取的孩子穩定求學，讓他們有公平受教育和學習的機會，習得一技之長，資助兒童計畫歡迎更多民眾加入。

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