順著人行道竟走進樹叢 網友拿柯P口頭禪狠酸：先上線再說

2019-07-04 23:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市區部分巷弄路幅狹窄，人車爭道、險象環生，市府劃設標線型人行道，盼改善交通問題，市長柯文哲還曾得意地說，改善違規停車，綠色人行道比紅黃線有效。沒想到今天卻被抓包，和平東路巷弄裡的標線型人行道竟有樹叢擋道！網友Nicholas Yu把照片放上臉書，質疑這是為劃而劃，還拿柯文哲口頭禪狠酸，這就是所謂的「先上線再說」，諷稱「不可質疑IQ157市長統治的世界設計之都」。

貼文底下討論串也批評，「這個線都劃的這麼爛，居然還可以過關喔？」、「看的出來只是為『消化預算』做的工程」。

民眾呂小姐不解，為何不劃成兩段？延伸劃法讓人以為可通行，結果一轉彎就撞樹叢，還不如不要劃。

對此，當地里長今天透露，植栽不知道誰種的，因為生長已久，鄰里也有些感情，當時才會建議市府保留，沒想到引發關注，若真有需要處理，會跟里民溝通。

台北市交通管制工程處則坦承，這是舊式的劃設法，過去並未規定標線型人行道的寬度，只有要求切齊柏油路面，通常就是順順的劃過去，而現在因為規定寬度要90公分，遇到障礙物就會往外劃。

但為何不考慮劃設成兩段？交工處解釋，延伸劃設才能提醒汽機車駕駛，這是人行道，也才能達到保障行人安全的效果。

聽到里長幫忙緩頰，交工處說，將會針對此案檢討，希望能找出一個平衡各方意見的處理方式。

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