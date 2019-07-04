痛批抄近路罷工 勞工律師：結束後桃空職工將消滅

2019-07-04 18:20

〔記者蕭玗欣／台北報導〕由桃園市空服員職業工會發起的長榮空服員罷工今進入第15天，勞工律師蔡瑞麟表示，以現行工會法來說，桃園市空服員職業工會會員包含華航、長榮空服員，卻以抄近路的方式，發動單家民營公司空勤罷工，影響地勤、機師工作，恐非合法罷工；他也斷言，隨著回來服勤的長榮空服員多達600人，桃空職工長榮分會力量也將在此次罷工後被消滅。

蔡瑞麟表示，按工會法規定只要是員工都能加入工會，桃空職工顧問林家瑋日前已坦言會審查會員，甚至外傳桃空職工以「買一送一」方式要求會員入會，甚至禁止地勤人員加入，桃空職工透過這種方式掌控長榮企業工會，有違法之虞。

蔡瑞麟表示，按勞資爭議處理法規定，工會罷工須經調解不成立，且半數會員投票同意，才算合法。桃園空職工此次罷工雖經半數會員同意，但其中許多會員是華航空服員，非調解爭議當事人，這樣的罷工合法嗎？

蔡瑞麟解釋，所謂須經半數會員同意，指的就是工會全體會員，桃空職工設立長榮分會只是巧立名目，事實上沒有任何一個職業工會有在設立分會。

蔡瑞麟表示，他支持改善長榮空服員勞動條件，也不反對罷工，但他認為要發動長榮空服員罷工的應該是企業工會，而且是包含機師、地勤、空服員各種職別的企業工會，而非會員只有空服員的外部職業工會。

開南大學運輸管理學系助理教授盧衍良認為，工會6月20日罷工基礎是基於8大訴求，如今8大訴求都不見了，後面提出的新訴求未經過協調，也未經過所有會員投票同意，已經違反罷工基本要素，如今的罷工已是一場有爭議的罷工行動。

蔡瑞麟表示，目前已有600名空服員想復飛，且人數還會持續增加，工會甚至揚言要將這些離開罷工的空服員取消會籍，桃空職工長榮分會會員數未來有可能低於長榮空服員總數二分之一，這意味著將失去團體協約門檻、失去影響力，對長榮控制力也會慢慢消滅，這也是為什麼工會遲遲不願歸還組員三寶，因為這都是工會能和長榮談判的最後籌碼。

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