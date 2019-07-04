林園奇廟井水甘甜 原來跟這個傳說有關…

2019-07-04 17:35

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區廣應廟內有座古井，為了香客安全終年封閉，鮮為人知，只供廟宇開光點睛祈水或泡茶之用。主委黃兆呈指出，該古井在廣應廟肇建時就存在，迄今有232年歷史，相傳賦予林半仙傳說，因此常年有水且水質甘甜。

廣應廟廟史遠溯至清乾隆52年（1787年），為林園區公廟，主祀謝府王公祖（晉朝名將謝安）等7名神尊，古廟有許多神蹟傳奇，其中7頂古輦轎出自同一棵樹木打造，全國唯一。

廟外有座古井供一般民眾取水之用，相當知名，其實廟內也有座古井，為了避免香客失足墜落，終年加蓋封閉，不過廟方備有抽水馬達，一旦有友廟祈水就會供應，平常也拿來泡茶奉客。

廣應廟管委會主委黃兆呈表示，廟內古井稱為「王公祖龍井」，根據耆老相傳建廟時就存在，研判因廟宇建築不斷擴大，才進入廟中，後來又在廟外開鑿另座井使用。

廟外的古井深度約5、6米，「王公祖龍井」則超過10米，黃兆呈說，相傳與林半仙劈鑿的靈泉池屬於同一水脈，就算乾旱時期還是水源豐沛，頂多是水位稍微下降，令人嘖嘖稱奇。

靈泉池位於海軍陸戰隊99旅營區，相傳為林半仙持劍劈開清水巖而得，以方便農民灌溉，事實上清水巖為珊瑚礁地質，多孔易含水，伏流湧出才是靈泉池終年不會乾涸原因。

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