獨家》長榮徵人計畫早開跑 去年已訓練200地勤轉空服

2019-07-04 16:33

〔記者蕭玗欣、黃以敬／台北報導〕長榮空服員罷工遲遲無法落幕，長榮航空運力求回穩，長榮除將對外招募200名空服員，也宣布，歡迎國內「地勤轉任空勤」，預計最快8月下旬至9月上旬就可報到。航空界人士指出，其實長榮早自去年下半年就已經開始訓練地勤人員作機上勤務訓練，估計已有200多人有達上百小時的機上訓練、所以應可很快轉任空服員，這也是長榮為什麼估計最快8月就可有地勤轉任空服員報到。

但航空界人員指出，長榮與桃園空服員職業工會談判協商近2年，還有華航空服員罷工在前，對長榮是甚大警惕，需為可能隨時發生的罷工問題作好因應準備，因此長榮自去年下半年就已開始招募公司內地勤進行機上作業訓練，估計已有200名地勤具有轉任空服員的相關訓練，相關訓練資格也有報給民航局，因此在短期內要轉任空服員應該不是問題。

航發協會執行長廖玲惠則指出，航空公司為增加人力運用調度，是會進行多元儲備訓練，例如會招募維修人力作訓練以轉任機師，地勤人員要轉任空服員並不難，基本上只要身高加手長可以達210公分、可以搆到行李箱，而且有100小時機上訓練時數；據了解，長榮確實自去年底就開始對地勤人員有開始招募轉任空服員相關訓練，相關訓練及資格有向民航局報備。

長榮航空先前就指出，不論對外招募或對內轉職，均為該公司已規劃的既定專案，並非針對此次罷工。目前地勤轉任空勤作業，申請資格則為，一、非主管職，二、矯正後視力達0.8、三、英檢檢定測驗達TOEIC 600、TOEFL ITP480任一標準，男性員工也適用。

另外，在外籍組員部分，長榮目前越籍組員已招募完畢，一共65位分別在5/20、6/17已經分兩批報到，並陸續展開受訓，最快9月才會正式上線。接下來還會陸續進行日籍跟泰籍組員的招募，預計到明年2月初會招募共160位外籍組員。

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