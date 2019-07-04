中市雙十公車政見跳票？ 交通局斥子虛烏有

2019-07-04 16:32

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕選前提出「雙十公車」政見，最近網路傳出政見跳票，且市長盧秀燕因預算不足，怪總統蔡英文不補助。台中市政府交通局長葉昭甫今日嚴正駁斥，「雙十公車」政策預計明年經費到位及軟硬體設施就緒後實施，並沒有跳票；市府將積極爭取市議會支持預算，沒有所謂若預算不足改向中央爭取一事，呼籲外界勿以訛傳訛。

「雙十公車」政策即刷卡搭公車可享10公里免費，超過10公里車資上限原本為60元，降低到10元。臉書粉絲專頁「盧秀燕秀下限」PO出圖片表示，「盧秀燕政見又跳票，雙十公車預算不足，盧秀燕怪蔡英文不補助」，並砲轟，「盧秀燕政見要蔡英文來實現？果然是台中史上最爛的市長」。

葉昭甫表示，雙十公車政策預計明年經費到位及軟硬體設施就緒後實施，在此之前，今年先從調整補貼制度著手，過去「里程為主、人次為輔」補貼制度，逐漸調整為「人次為主」的補貼制度，讓台中市公車基礎環境有具體的改善，並為後續實施雙十公車政策先行準備。

葉昭甫指出，市府透過7月起與各客運業者簽訂的新約，改善過去運量成長停滯問題，促進市區公車運量再提升，同時藉由機制調整，新合約對於公車脫漏班有更嚴格的規範，再搭配動態系統自動稽核方式，加強查核公車發車異常情形。

他強調，雙十公車相關經費編列於明年預算，未來將爭取議會支持通過預算，沒有所謂預算不足，則將改向中央爭取預算的情形；而市府將公車補貼制度逐漸恢復為人次補助，客運業者更能依據市場機制的需求狀況營運，徹底改善過去屢被詬病的公車脫漏班等問題。

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