來玩阿公級刨冰機！ 300年古厝聚落迎賓

2019-07-04 12:51

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市蘆竹湳社區保留53座300年歷史的古厝聚落，總吸引許多遊客前來重溫傳統農家趣，為迎接暑假親子遊客，聚落業者推出特製南瓜水果大碗冰，用當季水果鋪滿整碗公的刨冰，再淋上獨門南瓜醬汁，立刻吸引許多老饕；苗栗縣傳統聚落協會也利用阿公級手動刨冰機，讓孩童們DIY動手做，用味蕾沁涼盛夏。

餐飲業者廖景慧及在地居民合力將280年、傾圮老屋重新大改造，變身成為饒富懷舊風味的「一七三九陳年舊事」文青咖啡店，近來成為聚落內的新興打卡景點；廖景慧腦筋動得快，先推出傳統口味的「電視飯」，而近來炎炎夏日，她再開創獨特滋味的南瓜黑糖水果冰，大獲好評。

精緻的陶瓷碗盛滿雪白細緻的刨冰，隨後再上頭一圈圈鋪上西瓜、葡萄、芒果、鳳梨等各式當季水果，另外加上自製的南瓜圓、新鮮花生、堅果等，再淋上黑糖醬，最後淋上以南瓜及蜂蜜製成的金黃色獨門南瓜醬汁，光看就讓人暑氣全消。

廖景慧表示，南瓜醬汁使用獨門配方，以蜂蜜增加甜味，不添加其他化學添加物，客人還可以個人口味增淋醬汁，更增風味，而配料上皆選用當季水果，食材會隨著不同節氣做變換；有遊客一吃上癮，還特地呼朋引伴一起來品嘗，超大份量讓每個人都超滿足。

此外，苗栗縣傳統聚落協會經營的蘆竹湳古厝也將阿公級古早刨冰機翻修整理，讓親子動手轉動轉輪，看著白色雪花飄落碗內，再佐以紅豆、綠豆等傳統配料，讓遊客們依傍古厝、大榕樹下品嘗消暑好滋味。

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