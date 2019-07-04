暑假來屏東客庄玩！到好店看職人SHOW

2019-07-04 10:32

〔記者羅欣貞／屏東報導〕客家味是什麼味？利用暑假來體驗一下吧！屏東縣政府將於7月17日至21日，與麟洛、內埔、竹田及萬巒等4鄉鎮11家客庄業者合作，以「好店探索．職人SHOW」為主題，帶領遊客透過深度探訪，進一步了解一、二級產業，一探職人們認真打拚的動人面貌。

屏東縣政府客家事務處指出，「醍醐五味．好客屏東」是屏東縣政府自2017年起在麟洛、內埔、竹田及萬巒等客庄地區進行的3年期產業輔導計畫，為讓民眾進一步體驗客家產業與文化，今年暑假特別安排輔導的店家為遊客一展拿手功夫。

店家掌門不是農事達人就是老店職人，包含了傳統粄食店、黑豬肉店、麻油店、醬油園、藍染工作坊、農園及鱉園等11家客庄業者，遊客可走入店家或農園田間，透過五感體驗深度探訪，與職人直接交流與互動。

客家事務處長陳麗萍表示，透過輔導，多數店家首次對外開放，讓原本只會專心種植、釀造或創作的店家，開啟了另一扇門，從一、二級產業，努力邁向三級產業，與顧客面對面溝通經營理念並了解客戶需求，以期不斷提升與創造產業價值。歡迎民眾進到農場、走到加工廠，看見不同達人的堅持與實力。

客務處表示，活動採預約報名，可上屏東縣政府客家事務處臉書粉絲專頁查詢詳情，並連結至報名網站，或電話洽詢08-7712060，李小姐。

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