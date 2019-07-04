七股海鮮節登場 搭公車去「摸文蛤」

2019-07-04 09:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕夏日限定的台南七股海鮮節開鑼了，南市交通局在觀光赤嘴園開放摸文蛤活動時，延駛99路觀光公車至六孔碼頭，遊客只要搭乘99路觀光公車就能體驗七股鹽鄉風情。

南市交通局局長林炎成表示，每年夏天台南七股除道地的海鮮、搭配海洋生態探索、挖文蛤、國家公園導覽、遊潟湖等活動，並擴大至台江國家公園一同舉辦七股海鮮節，活動型態則包含自然生態體驗、漁村傳統生活體驗、音樂表演、休閒體育活動等，讓遊客前來遊玩鹽山、台灣鹽博物館時，也能充分體驗七股鹽鄉的風情。

由於，七股海鮮節最受歡迎的摸文蛤活動位於台江國家公園六孔碼頭旁的觀光赤嘴園，觀光99路公車只有在冬季黑面琵鷺賞鳥季時才延駛至六孔碼頭，交通局為滿足遊客需求，特別在摸文蛤活動時（7月13、14日及27、28日等4天），從鹽山、台灣鹽博物館延駛觀光99路接駁公車到六孔碼頭。

交通局也建議，遊客可利用大台南公車藍20支線公車、99路觀光公車規劃上午在七股參觀靜態的鹽山、台灣鹽博物館，或在安平老街遊玩，下午轉乘接駁公車至六孔碼頭摸文蛤、遊潟湖等活動。

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