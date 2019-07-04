汽車鐵支號身價 「BCQ-9999」重回冠軍寶座

2019-07-04 09:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕汽車鐵支號身價，9999重回冠軍寶座囉！南投監理站開放「BCQ-6001~BCQ-9999」的號牌網路競標已結束，此次競標中止近年來8888最高價的情況，「BCQ-9999」以10萬1000元之競標價重回第一高價，「BCQ-8888」小輸1萬元，以9萬1000元得標。

南投監理站今年把BCQ開頭的自小客貨車牌照，分成兩批在網路競標，5月份先競標「BCQ-10001~BCQ-6000」，本月1日到3日開放「BCQ-6001~BCQ-9999」號牌網路競標，受歡迎俗稱「鐵支號」4號相同的號牌，最高標售價與「AYQ」開頭車牌一樣都是10萬1000元，但最高價號牌，從8888換成9999。

「BCQ-9999」得標價是10萬1000元，「BCQ-8888」則以9萬1000元居次，而標售「AYQ」開頭車牌時，第二高的9999當時只以5萬2000元標出，顯示「8888」仍是民眾很喜歡的熱門鐵支號。

至於第三高價鐵支號牌有兩個號牌，分別是「BCQ-6666」和「BCQ-7777」，均為5萬1000元得標。而兩兩相同的「6789」和順號「6789」同樣以3萬1000元。而另一個兩兩相同的「8899」則以3萬6000元得標，算是第四高價。

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