還是要帶傘！週四降雨稍和緩 雨勢持續到下週一

2019-07-03 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕明（4）日水氣比今（3）日略少，降雨狀況稍微緩和，但各地仍有「短暫陣雨、雷雨、局部短暫雷陣雨」等，民眾外出記得攜帶雨具；至於颱風「木恩」未來不會直接影響台灣，但有增強西南風、增加水氣的效果，導致天氣較不穩定，預計降雨會延續到下週一。

中央氣象局預報，明天「中南部」還是有短暫陣雨或雷雨，沿海地區清晨有雨，「東南部」有局部短暫陣雨或雷雨，「其他地區」大致是多雲天氣，午後則有局部短暫雷陣雨。

氣象局指出，今年第4號颱風「木恩」今天下午2點中心位在海南島的西部海域，向西北西朝越南北部方向進行，預計不會直接影響台灣。「天氣風險公司」表示，「木恩」增強西南風、帶來水氣，天氣因此較不穩定，未來幾天台灣海峽的風浪情況也要多加留意。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，週五起西南風增強，「中、南、東部」整天易下雨，「北部」則以午後雷陣雨為主。全台雨勢至少延續至下週一，待下週二高氣壓有增強趨勢，天氣才會穩定些。

溫度方面，明天各地屬於暖和的天氣，高溫大約31至34度，下雨的時候感覺較為舒適。

紫外線方面，明天台東縣達紫色「危險級」，可在15分鐘曝曬下造成皮膚、眼睛的傷害，其餘地區達紅色「過量級」，促成傷害的曝曬時間為20分鐘以內。提醒民眾做好防曬工作，並避免在10點至下午2點間在烈日下活動。

空氣品質方面，明天全台各地皆為「良好」等級，環境風場為西南風，各地都有降雨機會，在降雨洗除作用下，空氣品質普遍較佳，但「中部沿海」地區在強風吹撫下可能出現地表揚塵現象，影響程度視降雨而定。

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