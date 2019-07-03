國家重要民俗口湖牽水狀 也能認識極端氣候！

2019-07-03 14:25

〔記者廖淑玲／雲林報導〕全台獨有且經國家指定為重要民俗的口湖牽水狀，9日將登場辦理超渡科儀、放水燈及牽水狀以追思先人，尤其面對全球極端氣候，提醒民眾從過往記憶學會面對災難，讓該水難祭祀活動更具現代意義。

1845年農曆6月7日、8日，雲林縣口湖沿海地區受到颱風和連日暴雨侵襲，造成7000多名村民罹難，災後又爆發瘟疫，前後1萬多人罹難，當時清道光皇帝悲憐萬民敕封「萬善同歸」，今天雲林縣府文化處長陳璧君、民政處長張政國、雲林縣議員蔡孟真等人帶領金湖和下崙國小學童糊水狀、耆老解說，傳承此一國家重要民俗。

當年水難爆發時，當地村民陳英雄聽聞哭泣求救聲，看見8名孩童站在木櫃上，奮不顧身搭救，不料水勢過猛，不幸與8童同溺斃，後人感念其英勇事蹟將他塑為身背8童、9頭18手的戰水英雄，以神像供奉在金湖萬善爺廟年年祭祀。

此後每逢農曆6月7日、8日，口湖地區家家戶戶將水狀排放在路旁，進行排狀、牽狀、挑飯擔、放水燈等活動追思當時罹難先人，並在金湖萬善爺廟、下寮仔萬善爺廟、蚶仔寮下湖港萬善祠等地舉辦祭祀儀式形成牽水狀民俗。

雲林縣府今年特別邀請台北藝術大學教授林承緯及日本研究災難記憶及災後民俗專家學者的東北學院大學教授金菱清共同參與祭典，7月8日在金湖國小與海線社區大學推出小型台日學者交流座談會，進行台日交流探討如何面對重大災難。

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