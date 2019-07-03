谷關千年五葉松「斷臂」 民批中市府：修枝要請示、治療不出錢

2019-07-03 14:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中市谷關神木谷的千年五葉松，今年4月21日時突然「斷臂」，長約10公尺的副枝幹掉落大甲溪，樹身出現一個大洞，經農業局請來專家學者會診，因老樹中空，建議矮化修剪掉3分之1，以免斷裂發生危險，但經費誰出？農業局及業者僵持不下。周姓民眾質疑市府滿口拚經濟、拚觀光，保護老樹，光說不練，將責任全推給地主業者，說不過去。

神木谷飯店總經理羅進洲表示，千年五葉松位在其私人土地上，並非全部要政府負責，因樹身出現大洞，並疑有白蟻蛀蝕，已請專家將於近日清除樹洞及碳化改善，待天氣轉晴，並要施放白蟻誘劑，花費近20萬元。

羅進洲表示，千年五葉松是市府列管的珍貴老樹，因自然老化，日前專家檢測發現樹幹兩側實木厚度僅7％及17%，擔心樹冠太重，將造成樹幹斷折，建議矮化處理，將樹砍掉只剩3分之2的高度。

小幅修剪，業者可以做，但大幅修剪，問了很多人都說「這樣老樹還能活嗎？」才希望能由農業局派人處理。

農業局表示，已請中興大學及林業試驗所專家學者協助診斷、提供對策，台中市列管老樹約1800棵，不可能全部補助，老樹保護屬土地所有者權責。

周姓民眾表示，日本著名的五葉松「陸舟之松」樹齡約600年，日本政府將其移植至金閣寺，嚴格保護，成為日本著名觀光景點之一，谷關神木谷的五葉松樹齡逾1200年，雖在私人土地上，業者要砍個枝葉都需請示市府，但樹出問題了，市府卻不願撥經費治療，任其自生自滅，還滿口「拚經濟、拚觀光」，令人不解，因此投訴媒體，希望市府能協助，「救救谷關千年五葉松」。

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