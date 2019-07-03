新課本審查有功 國教院教科書中心主任楊國揚獲選模範公務員

2019-07-03 13:15

〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教新課綱將在今年8月上路，各界高度關注新課本的審查進度，國家教育研究院教科書中心主任、助理研究員楊國揚，因規劃和執行108學年度12年國教教科書審定工作，如期達成目標，獲選為模範公務人員，今接受教育部長潘文忠的表揚。

教育部人事處表示，模範公務人員得獎者，以中階科長和組長占多數，另也包括第一線醫師、幹事及組員等，都是教育部各單位及所屬機關學校經過嚴謹的遴選程序，由審議小組評選後脫穎而出。潘文忠部長則期勉獲獎人成為教育界的表率，持續精進教育品質，以共同營造多元創新的優質教育環境。

依「教育部與所屬機關（構）學校模範公務人員選拔作業要點」，教育部人事處辦理選拔模範公務人員獎，人事處指出，獲獎人均於推展教育工作有具體貢獻及明顯績效，例如教育部國際及兩岸教育司畢司長祖安執行新南向人才培育計畫、積極鼓勵青年學生出國留遊學，拓展國際合作平台，推動台灣與世界接軌。

教育部國民及學前教育署郭科長芝穎，因落實推動「我國少子女化對策計畫」，提供普及近便優質平價之教保服務，讓家長能多元選擇，並減輕經濟負擔；國立陽明大學附設醫院徐醫師兼中心副主任迺維，現借調至宜蘭縣政府擔任衛生局局長，兼具醫學、公衛、管理專才，讓昔日的宜蘭醫院風華再現，改制為陽明大學附設醫院、興建蘭陽院區，奠定了醫院邁向醫學中心發展的基石；國立台南大學附屬啟聰學校周幹事惠華，長期奉獻特殊教育，能主動協助家長解決各種困難，只希望學生能順利學習，其「自發、互動、共好」的精神，為之典範。

教育部長潘文忠表示，受獎人以自身專業積極投入教育相關業務推動，除表達感謝之意，也祝賀他們傑出的工作表現及優良的服務精神獲得肯定，期許大家以此為模範，發揮專業智慧與才能，致力推動各項教育施政計畫，共同營造多元開放的優質教育環境，為教育發展帶來新契機。

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