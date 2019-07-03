七股海鮮節尚青！相揪來摸蛤仔吃海產

2019-07-03 12:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕暑期親子旅遊活動強檔「台南七股海鮮節」系列活動，將於7月13日至8月17日登場，觀光赤嘴園挖文蛤體驗、「揪團遊七GO」、七股七寶宴等，今（3）日市長黃偉哲與七股區公所大力宣傳，邀請大家感受七股最道地的海味、鮮味與人情味，開心FUN暑假！

市長黃偉哲表示，市府整合「台南High一夏」活動，由西濱地區的七股海鮮節打頭陣，大家千萬別錯過。由於「風土小旅行」丶 「觀光赤嘴園摸文蛤體驗」等活動之前線上報名活動快要額滿，黃偉哲當場宣布加碼梯次名額，經費若有不足，由市府設法籌助。

其中重頭戲，行銷在地尚青的七股七寶（虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣），與陳振東總舖師合作推出「七股七寶宴」，將於8月10日席開50桌，用產地直送最鮮美食材給大家滿桌的海鮮盛宴，7月8日上午9點開放線上訂桌，每桌只要4500元。往年盛況幾乎是「秒殺」，七股區長徐屏屏說，熱賣情況可見七股特色旅遊無限魅力。

今天宣傳仗還邀樹林社區阿公阿嬤活力表演，以及觀光大偶「魚頭君」助陣。南市觀光旅遊局局長陳信安表示，「觀光赤嘴園挖文蛤體驗」活動7月13日將在六孔碼頭盛大開幕。

此外，南市觀旅局製作台南High一夏影片「台南ciao夏趴」，宣告台南夏季活動開跑，「台南HIGH一夏」官網整合包括台南國際芒果節、七股海鮮節、夏日音樂節、青春專案、水域遊憩活動及雲嘉南管理處主辦的一見雙雕藝術季等，通通都是台南夏季熱門的活動，歡迎全國民眾暑假來台南「夏趴」。

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