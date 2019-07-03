獨家》可溯至1600年前 清水2考古遺址發現30具人骨交疊

2019-07-03 08:43

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水區南社里與西社里年初陸續發現兩處考古遺址，專家進行約半年搶救挖掘，挖掘出豐富文物與30具大人與小孩骨骸，從出土器物研判多數屬於平埔族群中拍瀑拉族牛罵社遺址範圍，但出土文物最早可溯及1千6百年至4百年前，研判含括新石器晚期、鐵器、玉器3個時期，預計至少會搶救挖掘至8月。

清水自古人文薈萃，擁有豐富史前文化層，繼廣為人知的牛罵頭遺址跟中社遺址。一月份兩處工地不約而同挖掘出器物跟骨骸，西社里銀聯二村一帶有一處台電約一百多坪台電用地，要蓋辦事處，另一處是位於南社里，兩處已經暫停施工，科博館派出兩名考古學者率領兩個團隊進行搶救挖掘，出土文物有陶瓦片、瑪瑙珠、骨簪，甚至有完整的陶缽，文物相當豐富，還有30具人骨交疊被挖出，其中男女各10多具，4具孩童骨骸。

其中西社里考古遺址鄰近清水國中，該校四月份還安排資優班人文解說訓練課程參訪，讓學生了解清水歷史跟考古知識。由於清水區中社、西社、南社都是中社遺址的範圍，推估是以前牛罵社的聚落，屬番仔園文化平埔族拍瀑拉族人的聚落。考古學者劉克竑指出，這兩處搶救挖掘的遺址推估約1千6百年前至4百年前，貝殼動物、石器、瑪瑙珠等文物，研判當時跟東南亞、中國都有透過航運交流。原本預計會挖掘到八月份，但前一陣子連日雨天，挖掘工作可能會再延後一段時間。

考古學者屈慧麗說，清水這兩處遺址因為是搶救，不能像台中市惠來遺址現地保留，但博物館希望透過整理這批文物，未來能進一步展出，讓民眾了解史前先民生活。

市議員楊典忠表示，中社遺址為番仔園文化之代表性遺址，分佈在廣大的中台灣海岸平原，從港區藝術中心、鎮政路開闢、台電營用地等，豐富的考古挖掘資料，與當地平埔族群具有密切關係，希望文資整理後可以在港區藝術中心常態性展示。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法