4縣市豪大雨特報！各地持續有陣雨

2019-07-03 06:42

〔即時新聞／綜合報導〕今（3）日在低壓帶內偏南風環境下，水氣多、天氣不穩定，氣象局於一早6點多就針對屏東發布豪雨特報，台南、高雄、台東則是大雨特報。今日白天南部及東南部整天都是有陣雨或雷雨的天氣，並有局部大雨或豪雨發生的機率，中部地區也會有短暫陣雨或雷雨，尤其午後降雨會更明顯，其他地區上午前大致可以維持多雲的天氣，不過午後仍易有雷陣雨發生，降雨機率可以來到70、80%以上，對流發展的時間較早且維持較久，局部地區仍會有大雨發生，尤其北部甚至有局部豪雨發生的機率，請留意短時強降雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象。

溫度方面，各地高溫約31至33度，沒下雨時仍悶熱。另外，今晚起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

原位於海南島東南方海面的熱帶性低氣壓已於昨晚8時增強為今年第4號颱風木恩，將持續往西北方向朝海南島移動，對於其未來變化仍請留意氣象局的最新預報。

空氣品質部分，今日環境風場為偏南風至西南風，風速較大，雲嘉南及中部沿海地區須留意地表揚塵影響空氣品質，另外受低壓帶影響，各地天氣較不穩定，南部及東半部地區整天降雨機率大，午後全台降雨情況較為明顯，空氣品質普遍較佳；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，週四（4日）風向由偏南風轉為西南風，且西南風強度將逐漸增強，水氣偏多，天氣仍不穩定，南部及東南部降雨機率高，屬於有陣雨或雷雨的天氣，中部地區也會有短暫陣雨或雷雨，且降雨的時間將逐漸增多，這些地方並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區上午前大致維持多雲的天氣，不過午後仍會有局部雷陣雨，並容易出現局部大雨。

週五至下週二（5日至9日）在偏強西南風影響下，中南部持續容易聽見下雨的聲音，無論白天或夜晚都容易有陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，其他地區為多雲的天氣，午後仍有局部短暫雷陣雨。

此外，週三、週四基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

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