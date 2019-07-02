嚴重靜脈曲張腳變黑 竟被誤認烏腳病險截肢

2019-07-02 22:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕67歲的歐姓婦人16歲從事美髮工作至今，每天久站超過12小時，左腳嚴重靜脈曲張、傷口長期潰瘍、腳變黑，一度被誤認為烏腳病，差點截肢，之後罹患蜂窩性組織炎，反覆傷口結疤成白色，又被認為是無法治癒的白色萎縮症，直到2年前以硬化劑泡沬治療才痊癒，現在減少工作量、多走路運動，未再復發。

中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師林子鈞表示，靜脈曲張因雙腳的靜脈瓣膜缺損而造成循環不良，除了紅腫脹痛，嚴重會鬱血性濕疹、傷口潰爛不癒，使雙腳明顯色素沉著，會被以為是烏腳病，而且傷口反覆結疤變成白色疤痕，歐姓婦人才會被認為是罹患血液疾病的白色萎縮症。

歐婦說，30幾歲就出現輕度靜脈曲張，白晰的小腿浮出蜘蛛網血管，愛美跑去坊間打酒精、食鹽水或甘油，促使血管萎縮，結果漏針長出水泡變傷口，一直無法痊癒，後來靜脈曲張也加重，被認為是烏腳病，後來不斷擦藥好轉，仍因長期站立又穿彈性襪，時常悶癢抓破皮，罹患蜂窩性組織炎。

歐婦近年傷口反覆發作，2年前確診是最重度的靜脈曲張，接受硬化劑泡沫注射治療，使曲張的靜脈萎縮，終於可好好走路。

另1名66歲的陳先生在印刷廠工作久站，雙腳罹患靜脈曲張10多年，飽受癢、腫脹、抽筋之苦，也因長期鬱血性濕疹，雙腳明顯色素沉著變黑，今年2月就醫接受排泡沫注射治療，大幅改善。

林子鈞指出，靜脈曲張除了久站、久坐有關，遺傳、懷孕也相關，像陳先生除了工作關係，媽也有靜脈曲張；歐小姐也生育4個小孩，他提醒工作久站久坐，一定要走一走，穿著彈性襪，即使原地踏步也能促進血液循環，並且避免泡溫泉。

如果已經第3期靜脈曲張（最重度為第6期）出現腳踝水腫，就要積極治療，包括有手術、雷射和泡沫治療，可評估施行，否則除了酸、腫、漲痛、抽筋、明顯蚯蚓狀突起，嚴重時除了會因下肢循環不良造成皮膚色素沉澱、硬化破皮、發炎濕疹等，有時候還會併發蜂窩性組織炎，危及生命、恐得截肢。

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