全村阿嬤都是「媽媽」 偏鄉「行動美髮師」到府服務

2019-07-02 21:00

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉民陳麗香有感於偏鄉村落長輩外出不易，美髮店不多，當起「行動美髮師」，專門到府為老人家服務剪燙染髮。而她年幼時母親就過世，很想要「有媽媽的感覺」，在村內看到阿嬤們都叫「媽媽」，讓許多老人家開心，更免費為弱勢老人家服務，希望庄內的長輩們「老了依然能夠美美的」！

51歲的陳麗香原本和先生在北部工作，去年返回東石鄉龍港村照顧身體不好的婆婆，她在鄉內發現許多年長者頭髮沒修剪，詢問後得知，因為兒女外出、行動不便，要剪髮、燙髮還要到朴子市，想要整理門面很困難。陳麗香年輕時曾從事美髮工作，興起行動美髮服務念頭，今年4月開始在鄉內當起行動美髮師，至今已服務快200位長輩。

陳麗香說，到府服務僅限年長者或行動不便者，若是年輕力壯的鄉親想剪髮，她則僅限預約在自宅服務，低收入戶或弱勢長輩則免收費；陳麗香不主動去老人家中攬客，客人都是口耳相傳介紹，她剪燙染工具齊全，工作又細心，還用手機存放許多髮型照片讓阿嬤們挑選，不少老人家都願意嘗試。

77歲的王秀鑾一年只剪一次頭髮，以前還是剛好看病時才去朴子市剪髮，女兒曾讓陳麗香剪髮，覺得不錯，因此預約到府為媽媽服務；陳麗香和老人家討論髮型如何設計，剪完後她們都說，「整個人變漂亮，心情很好」！

陳麗香說，很感謝先生支持，她常在鄉間迷路，先生會引導她到客人家後再離開；行動到府剪髮一次100元、燙髮500元，陳麗香常整天在外忙一天也沒賺1000元，但她笑說，「這是做功德」，而且每天能夠在外見到這麼多「媽媽」，看到她們換新髮型後的開心模樣，心裡只有歡喜能形容。

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