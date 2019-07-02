指考英文題型新穎 全教會：各標分數可能會下降

2019-07-02 19:27

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考英文科閱讀測驗新考法，今年考了非洲剛果雨林的神秘動物「歐卡皮鹿okapi」，是一半斑馬、一半長頸鹿的特殊動物，也是剛果國家的象徵，考題還要考生從4隻動物圖示中，選出歐卡皮鹿正確的外型長相，全教會評論老師認為答題會需要較多時間思考。

全教會英文科評論教師群認為，整體試題頗具鑑別度，試題設計需要較細膩的高層次文意統整的思考與判斷，同時增加了由文字描述判讀動物圖像的新式題型，需要較多的時間思考，各標分數可能會下降，出題題型新穎，符合新課綱強調跨領域及閱讀與理解素養的精神與內涵，值得鼓勵。

全教會解題老師、新北市中和高中老師郭慧敏說，文章主題多元，包含最近流行的非洲時尚、海底電纜的通訊科技發展、洛杉磯蓋帝藝術中心的建築及收藏、哥白尼的理論與當時宗教的衝突、剛果的歐卡皮鹿、印尼國寶食物天貝的介紹以及催眠在醫療的應用等，閱讀文字量大，閱讀測驗除了第二篇之外，多需前後反覆閱讀，推敲上下文意細節，才能正確答題，多數考生作答時間恐會不足。

全中教解題老師、海山高中教師詹家銘說，考題中的用字為高中英文教師常強調的常用字詞和基本句型，今年多了圖片呼應題意，考生看了也能會心一笑，較難的單字片語如布條（banner）、有效的（effective）、刺激／買氣（stimulate, boost／sales, spending, consumption）以及會心的一笑 （smile knowingly或 a knowing smile）。

詹家銘老師說明，103年指考英文作文已出現圖表題，用長條圖表示美國高中生一天的時間分配，今年再以長條圖呈現美國青年關注的新聞類別，有利於練過歷屆試題的考生，新聞議題貼近學生生活，說明自己較關注或較不關注的新聞類別為何，也容易發揮，因是傳統題目，好猜題，大部分學生應已練習過，且第一段單純描述圖表數據，沒有發揮創意的空間；第二段是寫出考生個人較關注和較不關注的新聞主題，極可能多數考生的內容雷同，較難有鑑別度，考生若想拿到高分，需要在理由的論述上，展現個人特色。

補教老師羅杰認為，篇章閱讀有設下一些小陷阱，頂標估降一分為77分，前標估67分、均標47分、後標30分及底標20分，英文作文很多年沒考圖表題，沒寫過的恐有一些困難，但考生不需發揮太大創意，只需看圖表敘述，考文法功力，重點在掌握應考時間。

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