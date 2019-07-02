竹北新月沙灘音樂嘉年華 體驗活動加碼漁村小旅行

2019-07-02 14:44

〔記者廖雪茹／新竹報導〕陽光‧沙灘‧音樂會！新竹縣竹北新月沙灘海洋音樂嘉年華，本週五（5日）起一連3天登場，今天由藝人臭屁嬰仔熱情演唱暖場；竹北市長何淦銘表示，今年除了延續多項體驗活動，更新增在地漁村文化之旅，希望讓民眾更進一步認識竹北的多元風貌。

何淦銘、竹北市民代表會主席林啟賢等多名市代和縣議員，今早齊聚竹北海岸育樂中心，在臭屁嬰仔演唱之後，象徵性的傾倒金沙為活動揭開序幕，盛情邀請全國民眾本週五、六、日3天一起到新月沙灘，享受夏日海洋音樂嘉年華。

其中，夏日搖滾派對6日晚間7點登場，邀請藝人唐從聖全場主持，臭屁嬰仔、陳彥允、黃美珍、楊哲、林良歡等輪番演唱，MIT嘻哈天團玖壹壹壓軸，演出全程將在活動官網上直播；另外，5日及7日晚上6點起，則分別是年輕人喜愛的「八零九零嘻哈風電音」、「嘻哈泡泡繽紛派對」。

除了音樂活動外，今年規劃5大體驗活動，有環保淨灘、風帆體驗、沙灘噴彩、竹蜻蜓及風車手作DIY，‭以及「line找藍貓」透過手機掃描條碼按讚認識藝遊竹北多元風貌，每項活動於活動開始前一小時開放現場報名，名額有限。

何淦銘說，今年新增的漁村小旅行共4個梯次，有火龍果摘果、製作火龍果冰沙、釣魚烤魚、製作萊姆醋及認識烏魚等多項體驗。林啟賢則希望公所多方溝通，所會一起把市政辦得更好。

竹北市公所提醒，6日下午3點到晚上10點30分新月沙灘周邊道路將進行交通管制，市區接駁車約10到15分鐘一班車，行駛路線為竹北家樂福前停車場、光明一路舊夜市停車場、竹北火車站（新泰路側）、竹北市公所、會場接駁總站；活動場域內貼心提供老弱婦孺及行動不便者的電動車接送服務，相關資訊可上活動官網查詢。

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