10行政區無獸醫院 新北成立動物行動醫療站

2019-07-02 14:27

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市幅員廣闊，29個行政區當中，有10個行政區因為地處偏遠，沒有在地的獸醫院，民眾的毛寶貝若是生病，必須跑到鄰近的都會區獸醫院才能醫治或打預方針，十分不方便，新北市動物保護防疫處為此成立「動物行動醫療站」，以每個月2次的巡迴方式，提供偏遠地區民眾家中寵物的醫療照顧。

動保處長陳淵泉說，新北市的萬里、金山、石門、石碇、平溪、雙溪、貢寮、坪林、烏來及三芝區沒有獸醫院，因此動保處已結合10個行政區的民眾活動中心，派出動物行動醫療車和獸醫師，輪流到各行政區提供獸醫服務。

動保處今天邀請市長侯友宜到烏來第二活動中心主持新北市「動物行動醫療站」啟用儀式，現場有不少民眾帶著自己的毛寶貝前來看診，有的是需要注射預防針，毛寶貝的家長都很開心，一位陳女士說，以前她的狗狗遇到生病或打預防針，都得要下山去新店區找獸醫，如今有了「動物行動醫療站」真的省事不少。

烏來區長周守信說，市府協助成立行動動物醫療站，能共同推廣新北市友善動物觀念，增進不同族群交流，提升動物醫療福祉。

陳淵泉說，基層地區寵物醫療資源比較不足，這次結合各地市民服務中心、區公所等據點，配合動物行動醫療站，對基層地區提供更便民的寵物友善服務。

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