長榮罷工協商中場休息 勞方批資方態度很硬

2019-07-02 11:21

［記者謝武雄／桃園報導］長榮航空空服員罷工進入第13天，勞資雙方今天在蘆竹尊爵天際飯店舉行罷工後第2度協商，中場休息時，桃園市空服員職業工會副祕書長周聖凱受訪時仍批評，長榮的態度仍然強硬；至於長榮副總經理蕭錦隆則不願表示意見，僅強調有充分授權；勞動部政務次長劉士豪說，目前仍在協商當中，氣氛很和諧，會盡力協商。

周聖凱說，雙方仍在「不秋後算帳」部分各自表述，進展有限，尤其是對於參與罷工會員及權利是否能恢復罷工前狀態，資方希望比照機師工會版本，雙方仍有落差。

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