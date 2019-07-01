國立中興高中校長張瑞杰退休 師生不捨

2019-07-01 22:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「校長，再見！」國立中興高中校長張瑞杰今日退休，師生依依不捨地道別，讓自稱「老兵解甲歸田」的他動容。作育英才34年的他，擔任草屯商工總務主任時遇到921大地震，攬起遷校重任；擔任台東高中校長時又遇到尼伯特強颱重創台東，他以數千元讓倒塌的鑄鐵圍牆扶正固定，幫學校省下須重做的數十萬元，讓教職員工和家長大為讚嘆。

張瑞杰5年前考上高中校長，首任是在國立台東高中，去年暑假才從台東高中調到中興高中，雖只在中興高中1年，但他說：「這裡的回憶很多，會記得可愛的學生和認真教學的老師！」。

張瑞杰曾在私立高中教書14年，後來到國立草屯商工任教，擔任過教務、學務和總務主任，而在總務主任任內發生921大地震，草屯商工因位在斷層帶，校舍嚴重倒塌毀損，為安全考量而決定遷校，張瑞杰負責遷校和新建校舍工作，責任重且工作繁雜，但他都順利完成。

經此磨練後，3年前在台東高中校長任內，遇到強颱尼伯特重創台東，台東高中校園和校舍毀損，張瑞杰因有921重建遷校經驗，因此能快速應變。

最讓張瑞杰印象深刻的是，尼伯特颱風讓75公尺長的鑄鐵圍牆倒了，廠商估價重做圍牆趕工3天要70萬元，後來他與學校老師集思廣益，將圍牆扶正重固定只花數千元並在1天內完成，化不可能為可能，讓很多家長都嘖嘖稱奇。

據了解，張瑞杰退休後，該校將重新遴選校長，目前有多人角逐，近期內就會產生新校長。

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