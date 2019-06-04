畢典像逛遊樂園 中興高中有歡樂也有感性 71歲畢業生最受矚目

2019-06-04 21:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國立中興高中今天舉行畢業典禮，畢業生中年紀最長的是進修部王大明，今年71歲的他，每天從台中到中興新村上學，曾因開往台中末班車沒開，走了3小時的路才回到家，但他從不以為苦，已考上亞洲大學的他，強調未來也會繼續風雨無阻，完成大學的學業。

中興高中畢業典禮今天以「遊樂園」為主題，會場布置成夢幻城堡、摩天輪等樂園場景，校長張瑞杰則打扮成迪士尼的米老鼠現身，呼應「遊樂園」主題，讓畢業生和在校生嗨翻天。現場有師長錄製祝福影片，也有茄子蛋等藝人的祝福影片，都是典禮中的驚喜。

魚池鄉長劉啟帆今天也參加中興高中的畢典，為了魚池鄉子弟李文峻考上台大會計系，在典禮中將魚池鄉特別獎頒給李文峻。

校方今天把全勤獎頒給年紀最長的畢業生王大明，這位3年全勤的進修部畢業生，家住台中市大里區，3年前重拾書本彌補年輕時無法唸高中的遺憾。3年來從不請假，曾有末班車沒開，他走了近3小時的路才回到家的紀錄，同學把此事當創舉，他卻笑說「走路有益健康」，他的毅力和努力，讓太太和女兒都非常佩服，尤其是跟他同年級的女兒，常說：「我不能輸給爸爸」。

喜歡唸書的他，年輕時最大的心願就是唸牙醫系，這個夢想支持他要唸進修部的普通科，雖年紀漸長離唸牙醫系的夢想較遠，但他仍希望唸完亞洲大學食品營養與保健生技學系，若有機會還是想考牙醫系圓夢。

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