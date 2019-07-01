心虛？路面鋪好又下陷遭網轟...高市府急撤完工新聞稿

2019-07-01 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市左營區新莊一路與華夏路口路面3月29日才剛重新鋪好，結果昨（6月30）日竟下陷出現坑洞，過去高雄市政府都會發布鋪路消息的新聞稿，沒想到這次遭到眼尖網友發現，這條鋪好又破洞的路面，當時完工的新聞稿竟已撤除，讓網友傻眼，嗆是不是韓國瑜「心虛了」。

左營區新莊一路與華夏路口昨天下午路面出現下陷，水利局對此表示，原因是污水管管頭與人孔銜接處破洞，造成地下水挾帶土砂流入，再掏空土壤，已經開始施工，預計明天就能開放通行。

有網友相當眼尖，在PTT上發文表示，怎麼新馬路3個月不到就破了，也分享自己在找破洞的過程中，竟然發現韓國瑜過去「每鋪一條馬路就發一次」的新聞稿中，竟然獨漏3月鋪路、昨天就破洞的路段，過去新聞稿上寫為了確保道路使用壽命及品質，寫上許多SOP，卻在短時間內就出現問題，讓這名網友怒嗆「韓國瑜現在是他媽的心虛了」？

許多網友看了超級傻眼，紛紛留言表示「幹！真的很垃圾！」、「高雄人都想罷免他啊」、「檢討一定怪前朝的路基沒做好」、「狗韓兒：我大韓導說用塞子塞起來就好了」、「幫高雄人哭」、「可憐的高雄人」、「爛市長下台啦」、「真他馬的不要臉，詐騙集團」、「這很中國 有夠垃圾」。

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