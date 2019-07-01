北市查社群媒體違規廣告 食品、化妝品最多

2019-07-01 14:18

〔記者蔡思培／台北報導〕現在網路相當普及，社群網站上也出現許多廣告。北市衛生局針對臉書、Instagram、Youtube、Line等社群媒體食品、藥物、化粧品違規廣告進行查緝，從今年5月1日至108年6月30日共計查獲107件，其中臉書平台違規最多，產品屬性以食品最多。

衛生局自今年5月起執行新興網站監測專案，查獲臉書83件違規、Instagram共19件、Youtube共5件。產品屬性以食品（59件）最多，其次是化粧品（45件），藥物也有3件。衛生局截至今年6月30日依法開罰14件，其他93件則移送權管之轄區衛生局辦理。衛生局呼籲，網路購物風險較大，消費者應確認網站有無廠商名稱、電話、地址等完整聯絡資料揭示，如果僅留行動電話或E-Mail、無法確認販售者身分就要小心。如果廣告內容太神奇、太吸引人，建議消費者要冷靜思考、閱讀包裝標示上之相關資訊、並請教醫師或營養師等專業人員之建議。

衛生局表示，將持續稽查新興社群網站違規廣告，依法裁處以遏止違規廣告刊登，若查違規廣告屬累犯者，則加重裁罰。食品廣告涉誇大不實、易生誤解或醫療效能，違反食品安全衛生管理法第28條規定，可處4萬元以上、400萬元以下或60萬元以上、500萬元以下罰鍰。化粧品廣告涉虛偽誇大或醫療效能，依違反化粧品衛生安全管理法第10條規定，可處4萬元以上、20萬元以下或60萬元以上、500萬元以下罰鍰。藥物廣告未經核准或與核准內容不符，依違反藥事法第66條規定，可處20萬元以上、500萬元以下罰鍰。一般商品若宣稱醫療效能，依違反藥事法第69條規定，可處60萬元以上、2500萬以下罰鍰。

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