這所國小的走廊超吸睛 抬頭就見璀燦星空

2019-07-01 14:14

〔記者佟振國／南投報導〕合歡山積極推動國際暗空公園，位在合歡山下的南投縣仁愛鄉清境國小，也以觀星活動發展學校特色課程，最近完成的「四季星空廊道」，抬頭就能一睹浩瀚星空，夜晚透過燈光營造更加璀燦，不僅深受師生喜愛，外地遊客也驚呼「實在太美了」。

仁愛鄉清境國小海拔1725公尺，雖然位處偏遠，但學校鄰近合歡山，除了是登山賞雪勝地，近年來縣府、清境觀光發展協會積極推動觀星活動，並向國際暗天協會（IDA）爭取國際暗空公園認證，學校也配合發展山野教育特色課程，包括山林野趣、追星逐夢、清境人文、美哉山林等4大主題。

最近學校透過教育部空間美學及特色學校計畫獎金1萬元及清境觀光發展協會捐贈18萬6000元，利用校園內遮雨廊道上方的4面天花板，完成全縣唯一的「四季星空廊道」，藍色的天空搭配一年四季主要的星座，白天就相當美觀，由於星空灑上螢光粉，夜晚透過黑色螢光燈的照射下，璀燦星空立即呈現，不僅深受師生歡迎，也有外地遊客前來，直呼真是太漂亮了！

校長陳彥文表示，也感謝台北市天文協會常務理事劉志安捐贈天文望遠鏡一座，對學校推動觀星課程也是一大助益，「四季星空廊道」不僅是學校的教學資源，將來也是清境當地的觀光資源。

陳彥文指出，目前學校也在研擬對外開放參觀措施，週一至週五上課時間不開放，課後則開放至晚間8時30分，週休假日全天開放至晚間8時30分，若民宿業者帶遊客參觀，建議團進團出，也呼籲遊客愛護學校環境，不要任意破壞或丟棄垃圾。

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