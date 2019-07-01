花費22年時間 台灣終於成功撲滅從中國傳入的口蹄疫

2019-07-01 14:03

〔記者簡惠茹／台北報導〕口蹄疫從中國傳入台灣22年後，農委會今天終於宣布成功撲滅，今天是台灣口蹄疫拔針滿一年的日子，台灣這一年來不施打疫苗也沒出現口蹄疫疫情，取得申請口蹄疫不施打疫苗非疫區的門票，農委會主委陳吉仲今天表示，「我在此宣布台灣、澎湖和馬祖口蹄疫拔針成功」，今年9月前向世界動物衛生組織申請，明年可望正式宣布。

農委會今天舉行台灣口蹄疫回顧及撲滅策略成果記者會，陳吉仲表示，1997年口蹄疫疫情出現後，造成原本年外銷日本500多億元的豬隻無法外銷，原本在養豬隻1000多萬頭，現在只剩下500多萬頭，2萬5千多戶養豬戶剩下7千2百多家，他自己家裡就是其中減少的一家，當年就損失1700多億元，疫情的影響對產業影響巨大。

陳吉仲指出，防疫是農委會現在最重要的工作，口蹄疫拔針同時，也在做非洲豬瘟防疫，如果檢視全世界非洲豬瘟防疫工作，被國際肯定、被聯合國FAO學者肯定的就是台灣，不只是跨部會做到防疫滴水不漏，境內提高生物安全防治，今天不只是拔針成功就結束．後續還會做同步所有的防疫工作，口蹄疫和非洲豬瘟兩者防疫有信心守得住。

農委會副主委黃金城表示，1997年3月20日台灣爆發口蹄疫疫情，根據時間點和病毒型態，來源就是中國，由於當時兩岸豬肉價差非常大，中國豬肉相當便宜，有人因此走私中國小豬到台灣，從新竹進來後，從此一發不可收拾，病毒如入無人之境，不到幾個月就全台淪陷，豬價崩盤，民眾不敢吃豬肉，出動國軍大量掩埋豬隻。

黃金城表示，行政院在2016年召開提升台灣養豬產業競爭力會議，將撲滅口蹄疫列為首要目標，農委會組成口蹄疫拔針作戰小組，經過這三年的努力，台灣、澎湖和馬祖成功撲滅口蹄疫，豬隻體內沒有保護性抗體，環境監測也沒有口蹄疫病毒。

黃金城說，台灣從1997年3月20日爆發口蹄疫疫情以來，撲殺和注射疫苗作業同時進行，雖然2009年曾經嘗試拔針，但是停止施打疫苗後口蹄疫又再度爆發，失敗收場，但是這次從去年7月1日停止施打疫苗後1年內，都沒有口蹄疫案例，也可望在明年5月由世界動物衛生組織OIE宣布成為不施打疫苗的非疫區。

黃金城分析這次成功拔針關鍵，他指出，停止施打疫苗前，整體口蹄疫疫苗注射率高達9成以上，另外執行抗體血清學監測，於畜牧場每年監測1860場，肉品市場每年約4萬件，有效血清中和抗體比率達8成5以上；停止施打疫苗前也執行環境監測、哨兵豬試驗和同居試驗，沒有抗體的豬隻和養豬場的豬隻生活18小時都沒有感染口蹄疫，因此才認為可以拔針。

黃金城說，這次拔針成功，歸功於政府對政策的堅持，產業界配合，科技有效應用，用了非常多的試驗，證明環境中沒有活性病毒，最後還有專家的精準判斷，經過很多次專家會議。

黃金城表示，至於金門在2015年有出現牛隻口蹄疫，去年5月獲得OIE認定為施打疫苗非疫區，接下來會再評估進行金門拔針作業。

對於台灣豬是否可以重返日本市場，陳吉仲指出，將在9月前提交文件給世界動物衛生組織，明年5月將可由大會正式宣布，拔針成功後就可以跟有興趣的貿易國基談台灣豬肉出口，但是還是希望先以國內供給為主，因為現在台灣豬肉供給有5到10%是從國外進口，而中國越南非洲豬瘟疫情嚴重，導致國際豬肉價格上漲，短期目標希望國內供給達成百分百。

黃金城指出，台灣口蹄疫拔針成功後，日本目前典型豬瘟嚴重，除了家豬還擴散到野豬，台灣已經有13年沒有典型豬瘟案例，病毒活性很低甚至可能沒有，接下來到明年這段時間，會繼續評估目前典型豬瘟的狀況，已經有日本業者到台灣尋求台灣豬肉銷往日本的可能性。

陳吉仲指出，農委會上周拿掉遠洋漁業黃牌，所有施政要從專業角度考慮，口蹄疫拔針背後跟農民學界產業界溝通多少才敢拔針，政策如果是政治決定，對產業不利，要從專業角度才能往前邁進。

今天記者會中防檢局長馮海東也代表致詞，緬懷防檢局前副局長施泰華，馮海東表示，施泰華在去年非洲豬瘟防疫期間過世，台灣痛失防疫大將，施泰華是國內首席獸醫官，任內致力於口蹄疫、禽流感、狂犬病和非洲豬瘟等防疫工作，功不可沒。。

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