天然氣整壓站突動工 田中鎮民包圍阻怪手

2019-07-01 13:01

〔記者陳冠備／彰化報導〕抗議！抗議！彰化欣彰天然氣有意在田中鎮成立一處整壓站，近日準備動工，地方民眾擔憂，工廠僅臨油槽，恐有氣爆危險，要求舉行說明會協調，卻遲遲未舉辦，今日一早怪手突然開到工廠門口，有民眾發現立即通報，近百人馬上衝到現場，包圍怪手阻止進入工地，警方也隨即到場嚴陣以待，經協調暫時動工，抗議民眾才離去。

彰化縣政府去年11月通過欣彰天然氣成立天然氣整壓站，預計今年3月12日辦理開工，地方民眾認為，天然氣站離泰山公司油槽僅50公尺，油氣相近易生危險，成立自救會抗議，希望整壓站不要設置，遠離該地，雙方於3月開過一次說明會，內容不歡而散，原訂近日再舉行一次協調會，但業者卻突然動作，讓民眾氣得衝到現場，拉起白布條抗議，「欣彰特權違反民意」、「反對欣彰天然氣」，高喊鴨霸！

自救會會長陳福裕質疑，業主施工前未張貼告示牌、未告知附近里民及主動召開公聽會，事後經里民發現後，緊急發動聯署成立自救會，目前已有超過千人進行聯署，欣彰在強大民意壓力下，雖然暫時停工，未料1日清晨又被里民發現大型挖土機進駐，欲進行第2次偷動工，在里民的抗議、包圍下施工單位才撤離現場。

縣議員許書維指出，依規定申請地基外緣與鄰近住宅區等應有100公尺以上距離，與危險物品儲藏區更需有300公尺距離，但欣彰整壓站距泰山動植物儲油槽僅50公尺之隔，周遭又有4、500戶密集民宅，萬一發生氣爆後果不堪設想，況且欣彰申請興建基地地目不合，指責縣府官員僅文書往來，發照前未實地勘查及環評等措施。

自救會民眾表示，整壓站設置地點離人口密集的市區很近，鄰近的泰山公司不到50公尺，去年泰山就發生2次爆炸意外，擔憂油氣相近，恐釀成無法預測的危險，堅決天然氣進入市區。

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