來馬祖不只追藍眼淚 還可從海上親睹神話之鳥

2019-07-01 11:13

〔記者俞肇福／基隆報導〕暑假到馬祖，不是只有藍眼淚，還有神話之鳥-黑嘴端鳳頭燕鷗等待大家一窺究竟；即日起到10月20日，推出「2019生態賞鷗暨海上看馬祖」活動，民眾可在不同時段，依照個人喜好參與要賞鷗或者是海上看馬祖。

「2019生態賞鷗暨海上看馬祖」活動，北竿航次為賞鷗航次，想親眼目睹神話之鳥－黑嘴端鳳頭燕鷗的朋友請報名北竿路線，每天僅有上午1航次，早上9點從北竿橋仔港出發；南竿航次為海上看馬祖，從海上看媽祖巨神像及馬祖地質景觀的旅客請報名南竿路線，每週六、日下午2時30分於福澳港出發，報名請電洽 （0836）55661。

有興趣參與活動的民眾請於舉辦日前往橋仔港及福澳港廣場，請提前30分鐘完成報到，每次航行時間約1‧5小時，每人費用全票400元、半票200元、馬祖鄉親票200元。

每年到夏天，就會有成千隻的燕鷗來馬祖繁殖，這些漂洋過海的過客，以鳳頭燕鷗為例，牠身長僅約45公分，體重僅約半斤，卻每年都不惜長途跋涉數千公里，只為了尋求繁殖的好所在。

在馬祖繁殖有記錄的燕鷗共有5種，分別為紅燕鷗、蒼燕鷗、白眉燕鷗、鳳頭燕鷗及黑嘴端鳳頭燕鷗，數量以鳳頭燕鷗最多，白眉燕鷗居次。遊客參加搭船賞鷗活動，透過望遠鏡有機會觀察到母鳥育雛的溫馨畫面。

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