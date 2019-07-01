小抹香鯨擱淺死亡 遺體冰存交中華鯨豚協會解剖

2019-07-01 07:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕昨日傍晚傳出在西嶼內垵北港擱淺的2頭鯨豚，經安檢人員與戲水民眾合力推回大海，並定時進行岸際巡查監控，但深夜傳來不幸消息，小鯨豚擱淺身亡，遺體冰存將由中華鯨豚協會派員抵澎解剖，並證實為小抹香鯨。

第七岸巡總隊調查指出，6月30日傍晚6時10分，有遊客在澎湖縣西嶼鄉內垵北遊憩區，發現2隻鯨豚在岸際徘徊，立即通報第七岸巡總隊。晚間7時10分左右突然有一隻較大的衝上沙灘，岸巡人員立刻將其推回海中。2隻鯨豚就一直在潮間帶約100公尺處洄游，由於天色已晚，且已在漲潮。在沒有持續擱淺下，先由岸巡單位定時前往周邊岸際巡查。

深夜9時53分安檢所，通報在岸際發現死亡鯨豚。農漁局人員立刻前往處理，經傳送中華鯨豚協會鑒定後，死亡之鯨豚為小抹香鯨幼體。經訪查當地民眾，表示上星期六就看到6隻，可能是陪這隻幼鯨進來，昨日其他的都走了，只剩母鯨陪同幼鯨逗留。

初步判斷，可能幼鯨生病，由群體伴隨進入內垵北港海域。目前死亡的樣體暫時由澎湖縣政府農漁局冰存，待中華鯨豚協會派員進行解剖以了解實際死因。另針對母鯨部份，目前岸巡單位現場進行監控，並派員進行巡查，如有發現將通知農漁局處理。

縣長賴峰偉感謝發現的遊客能即時通報岸巡單位，也感謝岸巡弟兄的幫忙。入夜巡查危險性高，縣長也請岸巡弟兄注意自身安全。

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