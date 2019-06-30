鯨鯊誤闖定置網 海洋大學鯊魚永續研究中心放流

2019-06-30 22:40

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖鎖港定置網今日傳出鯨鯊誤闖，由於鯨鯊已明文規定全面禁捕，通報國立台灣海洋大學鯊魚永續研究中心派駐農漁局人員，隨後由台灣派員抵澎紀錄並進行標識放流，放流的鯨鯊全長7.2公尺，健康情況良好。

俗稱豆腐鯊、大憨鯊的鯨鯊，因性情溫馴，雖然體型巨大，但潛水員能在海中與其共舞，以往澎湖東吉島是重要鯨鯊捕捉基地，每年冬季來自台灣本島各地漁船都在此聚集，大肆捕捉豆腐鯊，由於一尾十餘萬元的收入，讓許多漁民趨之若鶩，造成鯨鯊數量銳減，台灣自2008年起正式全面禁捕，並規定所有定置網誤捕一律通報，交由學術單位進行標識放流。

澎湖昔日以東吉島為捕捉豆腐鯊重鎮，來自台南、宜蘭的捕鯊船，都以東吉為主要運補基地，也讓東吉曾有小廣州之稱，但自禁捕令公告後，加上東吉島與鄰近西吉、東西嶼坪列入南方四島國家公園保護區，捕鯊船就不再出現東吉島，轉而以馬公鎖港定置網為主要大宗，豆腐鯊會隨著浮游生物覓食誤闖鎖港定置網。

昨日誤闖定置網的豆腐鯊，根據研究人員表示，身體狀況相當健康，因此在第一背鰭基底以及第二背鰭上面各打了一枚傳統標識籤（數字塑膠牌），隨後進行標識放流，讓豆腐鯊重返大海懷抱，並希望能順利繁衍下一代。

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