雖然被當女生 男童故意留長髮背後有洋蔥…

2019-06-30 17:44

〔記者林惠琴／台北報導〕在9歲男孩承澤的心中，上學是一件很快樂的事情，當他聽到老師提及癌童接受治療而掉髮，沒有頭髮上學會被笑時，小小年紀的他就決定分享自己的頭髮，花了3年多留長頭髮，期間被人當成女生，也笑稱「那只是一個稱號，不用在意」，今天終於成功捐髮，完成想要助人的心願。

承澤說，在幼稚園時，老師提到罹患癌症的小朋友很可憐、沒有頭髮上學被笑，但「上學應該是一件很快樂的事情」，因此要將「自己頭髮分享給他們」，留髮期間就算被誤認為女生，認為「那只是一個稱號，不用在意」，比較麻煩的倒是「有點熱」、「吹頭髮很花時間」。

承澤的母親說，聽到兒子要留髮幫助癌童時，自己也支持，讓他從幼稚園開始留髮，但上小學一年級時，老師擔心兩性觀念開始發展可能影響孩子人際關係或其他方面而好意相勸，因此當時將兒子留到肩膀的頭髮減短，後來申請在家自學後，再重新留長，並於昨日完成捐髮。

另一名年僅7歲的男孩昱霖，見到媽媽捐髮，覺得也要幫助生病而沒有頭髮的人，因此決定加入留髮行列。昱霖的父親說，兒子有時會被當成小妹妹，部分長輩對於兒子留長髮的行為，也是有些微詞，但孩子仍堅持不放棄，終於成功將一頭長髮捐出助人。

14歲的泳將美少女子硯是第3次捐髮了，她說，基於比賽考量，游泳隊裡幾乎都是短髮女將，像自己就曾在比賽時，長髮勾到蛙鏡掉落而喪失賽事資格，教練規勸減去頭髮，但「比賽輸了下次再努力，癌友的生命卻未必有重來的機會」，因此仍堅持留長，這次完成捐髮後，會再將頭髮留長，下次繼續捐。

癌症希望基金會今日舉行第5屆百人捐髮活動，除了民眾積極參加外，也有70位美髮師熱情響應，成就幫助癌患的美事。

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