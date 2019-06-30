台南出現登革熱 黃偉哲：1個月內不要再有第2例

2019-06-30 12:41

〔記者萬于甄／台南報導〕高雄今年至6月27日已累計27例本土登革熱病例，台南市永康區昨也確認今年首例本土病例，市府不敢輕忽，今早台南市長黃偉哲會同市府登革熱防治中心主任陳怡等人，前往永康甲頂里全面噴藥化學防治，展現決心，黃偉哲也說，期盼1個月不要再有第2例傳出。

台南市政府全力防治登革熱，今天上午由衛生局、南市府登革熱防治中心等單位，前往永康、北區、東區及中西區等住家周圍環境與工作活動地，進行戶內外化學噴藥防治、加強清除孳生源等，同時設立採血站、訪視近期有發燒症狀的民眾、掃蚊及插立警示紅旗等，全力防堵。

黃偉哲表示，今早市府團隊趕緊擴大訪查、衛教、噴藥，同時宣傳車也在跑，他強調，台南要記取2015年登革熱的經驗及教訓，也要借鏡高雄此次發生的經驗，一定要病媒蚊阻絕在第一線，希望發生第1例本土登革熱病例後，1個月內不要再發生第2例。

黃偉哲更呼籲第一線診所人員，發現疑似症狀患者，務必進行快篩，該案已晚了3天才快篩，防疫時間每小時都很珍貴。永康甲頂里上午也有28位居民預先抽血檢驗，許多家戶也配合市府噴藥。

台南1名居住在永康區甲頂里的民眾，22日因出現發燒、關節肌肉疼痛等症狀，前往北區就醫但未改善，26日也前往中西區就診，直至四肢出現紅疹，28日就醫時，診所醫生進行登革熱快篩呈陽性確診，趕緊通報，才爆發台南今年第1例本土登革熱第2型。

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