阿嬤養半個月...小烏龜「突然暴肥」 他傻眼：肉都溢出來了

2019-06-29 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕真的是阿嬤的魔力！一名網友因為有事情無法照顧自己的小烏龜，就請阿嬤幫忙照顧了半個月，未料事後取回時，發現烏龜竟整個暴肥，胖的像「麵龜」一樣，讓他傻眼直呼，烏龜的肉都溢出來了。

一位網友在臉書社團「爆怨公社」PO表示，自己因為有事無法照顧小烏龜，就先寄放在阿嬤家請她幫忙照顧半個月，沒想到半個月後取回小烏龜，卻發現竟然暴肥腫成像「麵龜」，讓他只好用「阿彌陀佛」來安慰自己激動的心情。

照片中可看見，原PO把烏龜拿在手上，但因為「膨脹」的關係，體型呈現一種圓滾滾的模樣，脖子跟四肢都肥肥短短的，雖然相當可愛，但原PO還是無奈詢問，「這樣牠的殼還有屁用嗎，無奈的烏龜先生，變成真正的麵龜了。」

許多網友看完照片笑翻，留言「靠北........這要怎麼減肥」、「小心太胖撐爆殼」、「肉都擠出來了」、「烏龜都可以養這麼胖呀，這阿嬤厲害了」、「有一種餓是阿嬤怕你餓，適用於各種生物。」、「阿嬤居然連烏龜都能養胖...」。

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