獨家》長榮罷工落幕關鍵：勞動部力促週四勞資重要會面

2019-06-29 19:49

〔記者李欣芳／台北報導〕長榮空服員罷工進入第10天，桃園市空服員職業工會會員今天下午投票同意新的團體協約方案，多數同意將停止罷工，待正式簽訂團協後罷工就可正式落幕，這個樂觀發展，讓負責行政部門應變的行政院副院長陳其邁大鬆一口氣，據透露，促成今天投票多數同意要停止罷工的關鍵，是連日來居間穿梭的勞動部長許銘春、次長劉士豪積極協調讓長榮勞資溝通管道不中斷，並促成長榮勞資雙方本週四在台北的一場關鍵會面。

知情人士指出，在10天前，長榮空服員啟動罷工的那一刻，空服員的集體罷工，讓長榮資方認為是遭到突襲，當時勞資關係空前緊張，而行政院由陳其邁組成的專案應變小組，連日來數度召集交通部長林佳龍、勞動部長許銘春與桃園市長鄭文燦等人開會，緊盯罷工案最新發展，並進行任務分工，盼能及早促使長榮勞資雙方回到談判桌，讓罷工事件早日落幕。

這段期間，包括許銘春與劉士豪等勞動部高層積極協調，要讓長榮勞資雙方的溝通管道保持不中斷，勞動部高層也積極挽留工會幹部留下來談，上週六即促成勞資雙方坐下來談，雖然當場只達成少部分的共識，但至少勞資雙方首度有交集。

據悉，勞動部本週四在勞動部台北的一處所屬機關，安排長榮勞資雙方會面協商，這次的會面之所以關鍵，是因當天與會的長榮資方高層與勞方會談的氣氛相當不錯，雙方並約定隔天工會代表將與長榮董事長林寶水會面，而且隔天與會的工會代表是純長榮的工會代表。

有了這種氣氛的明顯轉變，週五長榮工會代表與林寶水的會談，同一家公司的勞資雙方坐下來好好對話、溝通，雙方終於同意林寶水所提的「不秋後算帳」等6大方案。

行政院與相關部會及桃園市政府在這次罷工事件彼此做好分工，據悉，除了交通部負責交通疏運應變計畫、勞動部居間促成勞資重回談判桌之外，桃園市勞動局也在罷工現場積極安撫工會成員的情緒，避免事態擴大。

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