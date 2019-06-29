週日還是熱爆！高溫上看35度 留意午後雷陣雨

2019-06-29 21:19

〔即時新聞／綜合報導〕明天（30日）天氣和今天相似，白天多雲到晴，南部、恆春半島及花東會有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區及近山區平地會有午後短暫雷陣雨；高溫依舊上看33至35度，大台北地區、西半部近山區平地及花東縱谷更可能破35度，出門注意防曬及補充水分。

中央氣象局預報，明天台灣南部、東部、東南部地區及澎湖有局部短暫陣雨，其他地區及馬祖、金門為多雲到晴，氣溫偏高，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，前往山區活動請留意天氣變化和短時強降雨，記得攜帶雨具；馬祖則易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。而目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，所在環境有利其發展，短期內將向西北移動，但暫不影響台灣。

天氣風險公司指出，下週天氣主要看菲律賓東方熱帶低壓，目前資料顯示，進一步發展為颱風的機會較低，但路徑不確定性較大，如果靠近台灣，下週前期天氣可能會被影響。

溫度方面，明天高溫依舊上看33至35度，在大台北地區、西半部近山區平地以及花東縱谷依舊有35度以上高溫發生的機率，白天外出請多留意高溫並注意防曬、補充水分。

空氣品質方面，據行政院環保署預測，中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，中部及雲嘉南沿海地區因地表風速偏強，可能有揚塵現象；北部及竹苗空品區為「普通」等級，局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

紫外線方面，明天除了高屏達危險級之外，其餘縣市都為過量級，請民眾最好不要在中午前後於烈日下活動，出門防曬工作務必要做全。

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