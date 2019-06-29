穿上潮服童裝闖關 小小消防員為義賣暖身

2019-06-29 20:28

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局昨舉辦北海小小消防員體驗營，讓幼童們穿上幼童版消防衣、射水瞄準、搭消防車體驗等闖關及參觀119魔幻隧道，值得一提的，台灣知名潮牌STAGE與日本潮牌HiKESHi SPiRiT火消魂與新北消防局合作，設計火消魂（消防精神）限定款T恤義賣，所得將全部捐贈新北消防局購置消防救護器材，50名小小消防員穿上限定版T恤童裝亮相，寓教於樂更結合公益，格外具有意義。

新北市消防局主任秘書陳國忠歡迎參加體驗營的幼童，所有人都穿著限定版服裝亮相，為7月1日起將暫ˇ開的義賣活動揭開序幕，透過官方與時尚品牌合作，讓外界更了解消防員出生入死的危險與心路歷程，傳達消防猛男救災時也面臨生死存亡關頭的消防精神，與火消魂不謀而合，希望民眾多了解消防精神，也響應公益。

STAGE企劃陳恩柔表示，今年STAGE與日本潮牌火消魂HiKESHi SPiRiT跨國聯名，HIKESHI為日本江戶時代消防員組織，意即擁有滅火技巧及團隊紀律的組織稱為火消，「火消魂」就是消防精神，由於新北市消防局為台灣最早推出消防猛男年曆，推廣消防精神的單位，興起與新北消防合作，藉由拍攝消防猛男的救災心路歷程，推出限定款火消魂T恤義賣，並將義賣金額全數轉換成救護器材，捐贈新北消防局，新北市消防局也在官方臉書「新北消防發爾麵」公布這項公益活動，將「安全」推廣至社會每一個角落，邀民眾共襄盛舉。

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